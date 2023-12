France D'Amour et l'amour à La Voix

Généreuse de son temps, nous sommes allés à la rencontre de France D'Amour, et nous vous laisserons en juger de vous-mêmes dès le 14 janvier, brille autant dans le coaching qu'elle le fait dans le jazz, le pop et le folk. On s'intéresse à sa toute première expérience dans les chaises rouges de La Voix, qui célèbre son dixième anniversaire en 2024.

Showbizz.net : Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'embarquer dans cette aventure?

France : Mes deux affaires préférées dans la vie, c'est de faire de la musique et de jouer! J'ai gardé un esprit de jeu dans mon cœur, dans ma tête. C'est ma façon de trouver la vie moins difficile, je tourne tout comme un jeu.





Showbizz.net : Un jeu et de la musique, c'est tout à fait La voix, ça! On t'a vue très douce dans les extraits du visionnement de presse. Quel genre de coach es-tu?

France : J'essaie de traiter les autres comme je voudrais être traitée. Et je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas me faire faire. C'est mon leitmotiv, dans la vie. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation. Je souligne à grands traits les qualités. Mais je pense que je suis une coach exigeante. Je suis plus "tu vas faire tes gammes, tu vas travailler fort" et oui, c'est exigeant, mais je crois beaucoup à la vertu du travail, mais dans l'amour et le respect.





Showbizz.net : Au moment où on se parle, vous venez de tourner les demi-finales. Comment te sens-tu à cette étape?

France : J'étais tellement stressée, que je devais me rappeler "C'est un jeu". Je trouvais ça tellement cruel (de laisser partir des candidats), mais je me suis rappelée que de réussir dans ce métier-là, c'est aussi une part de chance. Il y a le talent, mais il y a de la chance. Mais mes artistes, j'y crois, je suis convaincue jusqu'à la fin qu'on va gagner, je suis "all in". C'est comme les amis ou la famille, je me ferais couper un bras pour eux.





Showbizz.net : On peut dire que tu es passionnée!

France : Corneille et Mario sont assez "chill". Roxane et moi on se ressemble là-dessus, on est à "broil", toutes les deux. Des fois je me dis "France, relax!". La passion et l'intention, c'est plus fort que les mots. Je suis intense, haha, mon café "Baileys" le 22 au matin devant le sapin de Noël va faire du bien.





Showbizz.net : Comme la grande finale sera préenregistrée avant les fêtes, tu devras vivre dans le secret jusqu'à la fin de la diffusion?

France : On sait qui sont les deux finalistes, mais il n'y a que ceux qui compilent les votes qui le sauront. Et au mois d'avril, on va regarder la télé et on va le découvrir ensemble! Moi et ma grande gueule, si je gagne, j'aurais fini par le dire, haha!





Showbizz.net : Tu as dévoilé en entrevue récemment que « 14 » serait possiblement ton dernier album. N'est-ce pas complexe d'encourager de jeunes talents à lancer leur carrière en étant aussi consciente qu'il s'agit d'un métier de plus en plus difficile?

France : Je ne suis pas désillusionnée, c'est juste que la forme a changé. Ma plus grande passion, c'est d'écrire des chansons alors je vais continuer de le faire. Je suis une de celles qui croient que la musique peut sauver le monde. Moi, je pense que ça sauve des vies. Alors j'y crois! C'est juste le format CD, que je ne suis pas sûre qui va rester. Pour l'instant, ce que j'ai abordé en coaching, c'est préparer les artistes à faire un bon spectacle, comment se présenter et toucher le cœur du public. Je mets l'accent sur la prestation. Mon expertise est là.





France D'Amour nous explique aussi que même avec les candidats qui ont du quitter l'aventure, elle s'investit, en les mettant en relation avec des agents ou des réalisateurs, notamment. « J'aurais aimé ça avoir ces conseils-là. Ça ne m'aurait pas pris 35 ans! Je n'ai pas eu d'aide, c'est 100% autodidacte. Donner au suivant c'est important. C'est donnant-donnant quand tu les vois s'épanouir, c'est gratifiant. », ajoute-t-elle. On lui souhaite une excellente saison, remplie d'amour!

La Voix reviendra le 14 janvier prochain avec un épisode spécial dix ans, avec quelques changements au format.