Julie Bélanger doit se faire remplacer pour le tournage de Ça commence bien l'année

Les tournages de l'émission spéciale Ça commence bien l'année 2024 avait lieu ce lundi soir et Julie Bélanger a dû se désister en raison de problèmes de santé.

Ainsi, la production s'est tournée vers un autre animateur chevronné pour accompagner Jean-Michel Anctil.

C'est nul autre que Charles Lafortune qui a accepté la suppléance au pied levé. On s'imagine que l'animateur de La voix devait déjà être sur ce plateau pour présenter des images de la prochaine saison de la populaire compétition de chant.

Voyez une photo du duo au bas de l'article.

On souhaite un prompt rétablissement à Julie Bélanger! Reviens-nous vite en pleine forme!

Notons que l'édition 2024 de Ça commence bien l'année sera diffusée le 7 janvier prochain à 20 h 30. Plusieurs acteurs figurant au générique des productions phares de TVA seront présents. On peut s'attendre à voir, entre autres, Jean-Philippe Dion pour La vraie nature et Sortez-moi d'ici!, la distribution des Bracelets rouges, du Bonheur, de Léo et d'Indéfendable, ainsi que les juges de MasterChef Québec. Voyez d'ailleurs les premières images de cette nouveauté très attendue ici.

Nous vous invitons à consulter ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver afin de découvrir quand vos émissions québécoises préférées reprendront ou débuteront en 2024.

Notons que le dernier épisode avant la pause des fêtes de Ça finit bien la semaine sera diffusé ce vendredi 8 décembre à 19 h. Pour une très rare fois, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil sortent de leur fameux studio et célèbrent Noël directement du Casino de Montréal. Au menu : un père Noël étonnant, des invités dévoilés en primeur, des surprises, des cadeaux et une performance musicale.

Cet hiver, Ça finit bien la semaine reprendra sa case régulière du vendredi 19 h dès le 12 janvier.