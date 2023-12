Découvrez l'identité de tous les juges-invités dans la première saison de Masterchef Québec

Lors du dévoilement des deux juges principaux de la première édition de Masterchef Québec, les internautes ont été nombreux à mentionner qu'il manquait un juge, la compétition en comptant généralement trois. Martin Picard et Stéfano Faita allaient-ils être seuls?

Évidemment, la production avait prévu le coup, souhaitant donner cette troisième place de juge en alternance à des invités de marque.

Ceux-ci ont été dévoilés aujourd'hui et ne décevront absolument personne! On ne peut pas dire que la production soit allée avec de petits noms...

Ainsi, aux côtés des deux juges officiels, vous retrouverez sur le plateau de Masterchef Québec les juges-invités suivants : Josée Di Stasio, Louis-François Marcotte, Martin Juneau, Marc Hervieux, Ricardo, Arnaud Marchand, Soeur Angèle, Lindsay Brun et Sébastien Benoît. À ceux-ci s'ajouteront ultérieurement d'autres noms.

Toutes ces personnalités ont un lien, petit ou grand, avec le milieu culinaire.

Pour celles et ceux qui se demandent ce que fait Marc Hervieux dans cette liste, sachez que celui-ci a lancé en novembre 2020 un livre de recettes, intitulé Bon vivant! En 2021, le créateur a eu l'honneur de se voir décerner le prix « Best in the World » dans la catégorie du meilleur premier livre de cuisine aux Gourmand World Cookbook Awards, un prix de renommée internationale. Ce n'est pas rien! C'est d'ailleurs un ouvrage que nous vous recommandons sans hésiter. Le ténor possède aussi le Café des Bons Vivants à Sainte-Adèle.

Quant à Sébastien Benoît, on se souviendra qu'il anime l'émission Coups de food depuis plusieurs années à Zeste.

Voyez les premières images de la compétition culinaire dans la vidéo ci-dessous.

Notez que Masterchef Québec prendra la case horaire de Si on s'aimait dès janvier, plus précisément dès le lundi 8 janvier à 19 h 30. Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver 2024 pour ne rien manquer de vos émissions préférées et des nouveautés.