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Juste pour rire 2026
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Un Roast décapant où tous les coups sont permis pour Math Duff

Saturday, August 1, 2026 11:48 PM
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Un Roast énergique pour Patrice Bélanger à Juste pour Rire

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Les looks, les chums et la musique de Marie-Mai passent dans le tordeur de Juste pour Rire

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François Morency offre le meilleur gala de l'année à Juste pour rire

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Les fous rires de Marthe Laverdière et Philippe Laprise charment le public de Juste pour rire

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Marie-Ève Janvier fera son retour sur scène cet été

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Trop longtemps seul de Patrick Groulx : Aussi espiègle qu'avant

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Maude Landry
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Maude Landry ne ressemble à personne, elle est trop cool

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Les fleurs poussent encore : Tommy Néron, la nouvelle étoile de l'humour

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