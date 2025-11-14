Foie gras : Le feu d'artifice Mazza

« Une poupée de porcelaine qui conduit un tank », c'est l'image que l'ex de Mariana Mazza, Alexandre Barrette, a utilisé pour décrire l'humoriste et on pourrait reprendre la même analogie pour parler de son nouveau one-woman-show, Foie gras. Parce que sous l'énergie infatigable de l'artiste et son humour corrosif se cache une sensibilité qu'on a rarement vue chez elle. Dans ce troisième spectacle, Mazza révèle plusieurs pans de sa vie personnelle, à commencer par sa relation avec Alexandre Barrette.

Celle-ci raconte certaines anecdotes de leur vie de couple, dont la fois où elle l'a forcée à aller aux toilettes dans une station-service parce qu'elle venait de laver la cuvette dans leur condo. Même si sa psychorigidité entrait parfois en collision avec l'anxiété de son partenaire, ils se sont aimés pendant sept ans et sont toujours de grands amis d'ailleurs. Mariana aborde aussi sa relation avec ses amis, dont la défunte Denise Bombardier, les membres de sa famille (rendant notamment un hommage touchant à sa mère) et sa psychologue, une « vieille gecko en période de mue qui a perdu sa queue ».

Si elle s'en prend à son entourage sans vergogne, l'humoriste volubile est encore plus acide avec elle-même. Elle parle de ses travers sans filtre, dont sa misophonie (la sensibilité à certains sons) et ses inexorables contradictions. Elle aborde aussi son récent embourgeoisement, vivant désormais dans la riche banlieue de Saint-Lambert. D'ailleurs, sa comparaison entre les enfants qui font du porte-à-porte à Saint-Lambert et à Hochelaga-Maisonneuve est absolument délicieuse. L'un amasse de l'argent pour son équipe de water-polo, l'autre vend des tablettes de chocolat pour s'acheter un motocross.