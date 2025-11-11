Nos impressions du spectacle Après seulement 32 ans d'absence de Patrice L'Ecuyer

Le public québécois connaît bien Patrice L'Écuyer, l'acteur, l'animateur et même l'improvisateur, mais l'humoriste n'est pas la corde de son arc généreuse de l'article à laquelle nous avons été le plus exposés. Bien qu'il a formé un duo avec Bernard Fortin dans les années 90, il n'avait jamais occupé la scène seule, mis à part dans quelques galas pour un court numéro ou une animation. À 65 ans, il s'offre son premier one-man-show.

Un peu à la manière de Michel Barrette, il raconte des anecdotes abracadabrantes qu'il a vécues depuis le début de sa carrière. Certaines sont impressionnantes, comme ses rencontres successives avec Steve Martin sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy ou ses multiples refus aux avances de Geri Halliwell (preuve à l'appui), alors que d'autres sont davantage d'intérêt secondaire, comme le compte rendu d'une impro vulgaire lors d'un match à Namur avec Robert Gravel. Comme le spectacle dure 1 h 45, un certain émondage aurait pu être opéré pour améliorer l'efficacité comique de l'ensemble, mais certains diront qu'ils en ont pour leur argent, ce qui n'est pas faux.

Patrice L'Écuyer semble avoir beaucoup de plaisir à se rappeler ces souvenirs incroyables et le public boit ses paroles, diverti par ses aventures rocambolesques. La construction du spectacle s'avère judicieuse. Les confessions de Patrice sont plantées dans différents contextes, dont un segment bâti à la manière des Détecteurs de mensonges, sous trois affirmations. On apprend alors notamment que l'animateur de Prière de ne pas envoyer de fleurs a déjà fait livrer les dents de Jean Lapointe en taxi.

