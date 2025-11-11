Nos impressions du spectacle Après seulement 32 ans d'absence de Patrice L'Ecuyer

Le public québécois connaît bien Patrice L'Écuyer, l'acteur, l'animateur et même l'improvisateur, mais l'humoriste n'est pas la corde de son arc généreuse de l'article à laquelle nous avons été le plus exposés. Bien qu'il a formé un duo avec Bernard Fortin dans les années 90, il n'avait jamais occupé la scène seule, mis à part dans quelques galas pour un court numéro ou une animation. À 65 ans, il s'offre son premier one-man-show.
Un peu à la manière de Michel Barrette, il raconte des anecdotes abracadabrantes qu'il a vécues depuis le début de sa carrière. Certaines sont impressionnantes, comme ses rencontres successives avec Steve Martin sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy ou ses multiples refus aux avances de Geri Halliwell (preuve à l'appui), alors que d'autres sont davantage d'intérêt secondaire, comme le compte rendu d'une impro vulgaire lors d'un match à Namur avec Robert Gravel. Comme le spectacle dure 1 h 45, un certain émondage aurait pu être opéré pour améliorer l'efficacité comique de l'ensemble, mais certains diront qu'ils en ont pour leur argent, ce qui n'est pas faux.
Patrice L'Écuyer semble avoir beaucoup de plaisir à se rappeler ces souvenirs incroyables et le public boit ses paroles, diverti par ses aventures rocambolesques. La construction du spectacle s'avère judicieuse. Les confessions de Patrice sont plantées dans différents contextes, dont un segment bâti à la manière des Détecteurs de mensonges, sous trois affirmations. On apprend alors notamment que l'animateur de Prière de ne pas envoyer de fleurs a déjà fait livrer les dents de Jean Lapointe en taxi.
Le texte se poursuit sous la photo.
Pourquoi Patrice L'Écuyer ne parle pas de sa vie privée?
L'artiste s'est toujours fait très discret quant à sa vie personnelle dans les médias. Dans ce premier one-man-show, il explique quand et pourquoi il a pris cette décision. C'était le 9 août 1997. Son ami Gaston Lepage et lui étaient partis à la pêche dans le Nord, puis Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon sont venus les rejoindre. Ils ont alors eu l'accident d'avion qui leur a coûté la vie. Patrice raconte ce passage de sa vie avec beaucoup d'émotion et d'intensité.
« On a découvert que la nouvelle qui était sortie la veille durant le jour, c'était que deux artistes bien connus avaient perdu la vie en Ungava. Tous les gens qui connaissaient Gaston et moi savaient qu'on allait à la pêche tous les deux seuls. Pendant plusieurs heures, tout le monde que j'aime, tout le monde qui m'aime ont pensé que j'étais mort », dit-il.
J'ai pris conscience à ce moment-là à quel point tout ce qu'on fait dans ce métier-là, ça peut avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Puis je me suis fermé comme une huitre.
Patrice L'Écuyer arrive à naviguer entre les jokes de blondes grivoises qu'il racontait en 1993 à ce moment plus fragile avec une désarmante aisance.
Les gens qui ont suivi sa carrière depuis ses tout débuts seront irrémédiablement emballés par cette proposition personnelle, remplie d'anecdotes savoureuses mettant en scène des vedettes du showbiz québécois et international.
Le one-man-show Avec 32 ans d'absence sur scène est en tournée à travers le Québec. Consultez le calendrier ici.