À l’émission Prière de ne pas envoyer de fleurs, on simule la mort d’une ou d’un artiste pour ensuite entendre les témoignages des gens côtoyés durant sa vie. Une célébration posthume réalisée par Patrice L’Ecuyer et ses personnalités invitées qui donne lieu à des moments tantôt émouvants, tantôt hilarants, et parfois même cinglants, car chacun et chacune rend hommage à sa façon au défunt ou à la défunte et rappelle ses bons et moins bons coups. On célèbre la vie de l’artiste qui a quitté ce monde, et tous les talents sont déployés sur le plateau pour lui faire vivre son heure de gloire.