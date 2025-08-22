Accueil
Maxim Roy écorche son grand frère Gildor et se fait éclabousser en retour

Sonia Vachon lui a lancé une réplique assassine.

Grand Bien-Cuit de Gildor Roy
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, à Québec, avait lieu le Grand Bien-Cuit de Gildor Roy. Sa petite soeur, Maxim Roy, a attisé la rôtissoire en parlant de secrets familiaux, notamment la chanson que son frère fredonnait pour « se crinquer » avant de sortir dans les bars.

Elle a aussi présenté plusieurs photos de sa collection personnelle, dont une où l'on peut voir le comédien de Dumas dans des pantalons de cuir noir très très serrés. « T'avais plus l'air d'aller te pogner du coco que de la cocotte », a-t-elle lancé sous l'hilarité de la foule.

Maxim a aussi révélé le surnom de Gildor dans sa famille, soit Junior. Elle a aussi été éclaboussée à ce niveau puisque la comédienne Sonia Vachon, qui a fréquenté le frère de Gildor et Maxim à une certaine époque, a révélé le vrai prénom de l'actrice, soit Marie-Josée. Sonia a aussi lancé une réplique assassine à la petite soeur.

Durant ta carrière, tu as produit plus de navets que la ferme de tes parents. - Sonia Vachon

Évidemment, même si les textes sont on ne peut plus corsés, tout ça est fait dans l'amour et l'admiration, soyez-en assurés!

Précisons que Sonia est probablement celle qui s'est le plus démarquée jeudi soir grâce à un tour joué à Gildor et, du même coup, au public. Tous les détails ici.

La grande beauté de Maxim a aussi été souvent soulignée lors de cette soirée.

On dirait que les parents de Maxim ont fait ses frères en pratiquant la sodomie. - Dominic Sillon

Précisons que Maxim (ou Marie-Josée 🤭) était splendide dans une robe dorée cintrée. Voyez-la ci-dessous.

Les Grand Bien-Cuit Juste pour rire seront présentés sur illico+ à la fin de l'automne.

