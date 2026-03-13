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Juste pour rire revient sur sa décision de produire un « artiste annulé »

L’entreprise a pris acte de la réaction générée par l’annonce communiquée le 12 mars et elle admet que sa décision initiale n’était pas la bonne.

Tapis rouge du Gala les Olivier 2019
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Par voie de communiqué, Juste pour rire annonce revenir sur sa décision initiale de produire le nouveau spectacle de Julien Lacroix.

L'annonce, qui avait été faite hier, avait soulevé un tollé dans le milieu de l'humour, dont on vous parlait ici.

On peut lire : « Juste pour rire a pris la décision de ne pas produire le prochain spectacle de Julien Lacroix. L’entreprise a pris acte de la réaction générée par l’annonce communiquée le 12 mars et elle admet que sa décision initiale n’était pas la bonne.

Le Groupe présente ses excuses à celles et ceux qui ont été heurtés et comprend leur réaction.

Juste pour rire veut et doit continuer d’être un acteur rassembleur dans la communauté et l’industrie de l’humour, et plus largement dans la société québécoise.

« Diriger le Groupe Juste pour rire vient avec une grande responsabilité, je le réalise encore plus aujourd’hui, déclare le Président et directeur général Sylvain Parent-Bédard. Parmi ces responsabilités figure celle de l’écoute. Nous avons écouté aujourd’hui, nous avons reconsidéré notre décision, nous la regrettons et nous corrigeons. »

L’entreprise n’accordera pas d’entrevue sur le sujet. »

Il aurait été fascinant de les entendre à ce propos dans le cadre de Tout le monde en parle, mais malheureusement, il semble que ce ne sera pas le cas. On comprend toutefois que le siège aurait sans doute été un peu trop chaud pour être confortable.

Mentionné dans cet article

Photo de Julien Lacroix
Julien Lacroix

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