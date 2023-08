Autiste, bientôt majeur

Série docuréalité qui nous plonge sans tabou dans le passage de l’adolescence vers l’âge adulte de jeunes autistes et dans la réalité de leurs entourages. Quel avenir pour ces jeunes? Leurs parents peuvent-ils espérer vieillir sans angoisser chaque jour? C’est sans filtre que Mathieu Gratton, le père de Benjamin, que Charles Lafortune et Sophie Prégent, parents de Mathis, ainsi que Raphaël, Maelle, Laurent, Malika et Eliott et leurs familles nous ouvrent toutes grandes les portes de leur intimité.