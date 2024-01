MOI ET CIE change de nom et de vocation

Le groupe TVA annonce que sa chaîne MOI ET CIE changera bientôt de nom et de vocation. Elle bénéficiera d'une nouvelle image de marque et d'une programmation enrichie.

Celle-ci deviendra Témoin, la destination 100 % crimes et scandales. Voyez le logo au bas de l'article.

Le réseau proposera, grâce à des docuréalités, des documentaires, des films et des séries de fiction, une véritable immersion dans des univers mystérieux qui piquent la curiosité, ébranlent le téléspectateur et permettent d’assouvir, comme son nom l'indique, son côté voyeur.

Précisons que MOI ET CIE a su captiver ses abonnés au fil des ans grâce à des séries originales d'ici comme C’est arrivé près de chez vous, de même que par des docuréalités et des documentaires en acquisition comme Erreur de diagnostic et Accident, suicide ou meurtre ou encore des fictions internationales comme La loi et l'ordre : police judiciaire.

Notons qu'elle s'était également démarquée grâce à des propositions audacieuses, comme Amour Libre avec Debbie Lynch-White, qui abordait les différents visages qu’empruntent les relations amoureuses et l’engagement affectif à notre époque, Unité canine, dans laquelle on explorait les différentes escouades canines des corps policiers, ou la franchise Autiste, bientôt majeur de Charles Lafortune, où l'animateur et producteur nous transportait dans la réalité des personnes vivant sur le spectre de l'autisme et exposait les nombreux défis qu'elles devaient relever quotidiennement.

« Le 9 avril, Groupe TVA propose une transition de MOI ET CIE vers TÉMOIN à ses abonnés. La chaîne sera encore plus complice avec le téléspectateur, qui prendra plaisir à décortiquer les scandales et les crimes abordés et déclinés sous tous ses angles », a précisé Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Précisons qu'il y a d'autres chaînes avec le même genre de mission. Témoin aura le même créneau qu'Investigation et Canal D, qui s'intéressent aussi au monde criminel et aux enquêtes. Y aura-t-il bientôt trop de joueurs dans la même arène? À suivre!