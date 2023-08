Voici quand vous pourrez découvrir la suite d'Autiste, maintenant majeur

Après Autiste, bientôt majeur, Autiste, maintenant majeur et la plus récente version Autiste, amour et amitié, Charles Lafortune développe Autiste, le commencement.

Le titre résonne de deux façons. « L'élément majeur de la série, c'est qu'on suit une famille, qui se doute que son enfant est autiste. On suit le diagnostic et après. C'est un moment névralgique dans la vie d'une famille. Il y a des protagonistes qui l'ont raconté, ce que tu vis en tant que parents, mais de le voir, je pense que ça va apporter à la série une espèce de compréhension et de compassion pour le public face à ce que c'est. »

« C'est délicat de tourner ça », indique le producteur, « on ne veut pas que ce soit voyeur, mais en même temps, on veut que les téléspectateurs fassent : "je comprends". »

Il ajoute : « Il y avait des moments, par exemple, dans De garde 24/7 où des patients recevaient des diagnostics pour des maladies ou des récidives, mais je me disais qu'en santé mentale, on voyait plus rarement ça. Même, on s'est demandé s'il y avait des productions à l'international qui l'avait fait et on n'en a pas trouvé. »

« Le commencement » signifie aussi autre chose.

« L'école "À pas de géants" qu'a fréquentée mon garçon déménage et puis s'agrandit. C'est un gros projet de 55 millions $ aux usines Angus, à Montréal. Ça fait six ans qu'on est là-dessus. L'école passe de 65 élèves à 180. Il y a tout un pavillon pour adultes qui ouvre. Il va y avoir un centre de jour, l'intégration au travail, la poursuite des acquis scolaires, etc. Il va y avoir aussi une aile Autiste et Majeur. Dans le documentaire, on va voir le commencement de ce centre-là : des bouts de la construction, donc le "avant" et le "après". »

Charles Lafortune nous indique qu'Autiste, le commencement sera fort probablement diffusé à la télévision en janvier. Comme les moutures précédentes, la série documentaire devrait être diffusée sur Moi & Cie en premier lieu.

