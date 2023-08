Autiste, amour et amitié est une série documentaire relatant l’histoire et les différents défis vécus par de jeunes adultes autistes et leur entourage. Cette saison, on s’immisce au cœur des relations amoureuses, amicales et familiales que vivent nos protagonistes et que chacun expérimente à sa façon. Au fil des 10 épisodes, ils partagent candidement leurs rêves, leurs difficultés et leurs expériences, avec cœur et sans censure.