Après un voyage en amoureux, des vacances en famille pour Charles Lafortune

Le mois dernier, Charles Lafortune et Sophie Prégent se sont envolés vers l'Italie pour un voyage idyllique en amoureux. Voyez des images ici.

Puis, tout récemment, le couple a pris des vacances en famille, avec leur fils Mathis.

« Nous sommes revenus hier de la Floride, là où il fait chaud! [rires] On a fait un peu de plage et de piscine, mais plus de piscine parce que - ça va faire rager le monde ici parce qu'il ne faisait pas chaud mais - là-bas, il faisait 32, 34, ressenti 46, même la plage à un moment donné, c'était trop. Tu marches dans le sable et on dirait qu'il y a des poches où il n'y a pas d'air. C'est même un peu inquiétant, tu t'en vas dans la mer et il n'y a pas de différence avec l'extérieur. L'eau à 31 degrés, c'est chaud! »

Dès leur retour à la maison, Mathis a quitté ses parents pour une semaine. « Il partait dans un camp de répit. Les éducatrices ont loué des chalets et ils s'en vont dans la région de Coaticook. Ils vont faire toutes sortes d'activités. Parfois, il est tanné d'être avec ses parents et je le comprends, il a 21 ans. Il a sa vie en dehors de nous. »

Rappelons que Mathis a récemment posé dans le nouveau café de Patricia Paquin avec le fils de cette dernière. Voyez la photo ici.

Dans le même entretien, Charles Lafortune nous parlé du bien-cuit organisé en l'honneur de son ami Guy Jodoin, de même que du rôle audacieux que ce dernier incarnera dans Indéfendable.