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Une scène du film <em>Genèse</em>
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Théodore Pellerin recevra une grande récompense pour sa carrière

Sunday, August 2, 2026 4:00 PM
Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant dans VILLENEUVE : L'ASCENSION D'UNE LÉGENDE
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Une bande-annonce monumentale pour le film sur Gilles Villeneuve

Thursday, July 30, 2026 7:00 PM
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Tuesday, July 28, 2026 11:03 AM
Tapis rouge du film Rédemption
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Léopold, le jeune acteur du nouveau film de Luc Picard, a une maman connue

Tuesday, July 28, 2026 9:00 AM
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Wednesday, July 15, 2026 4:00 PM
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L'équipe du film 125, rue des Malaises
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Un tapis rouge bondé de stars pour la première du film 125, rue des malaises

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Visionnement de presse de Haute démolition
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Une scène explicite lance le film François.e : Le réalisateur explique ce choix

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Someone's Daughter
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Un nouveau rôle troublant pour François Arnaud : Découvrez la bande-annonce

Thursday, July 2, 2026 10:55 AM
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PAULINE JULIEN : FEMME PAYS
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Bande-annonce : Suzanne Clément est fabuleuse dans la peau de Pauline Julien

Friday, June 19, 2026 1:48 PM
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