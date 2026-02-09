Apprenez-en plus sur le nouveau projet de Florence Longpré, l'autrice d'Empathie

Depuis qu'elle est apparue dans nos écrans en 2016, dans la peau de l'unique Gaby Gravel dans Like-moi, Florence Longpré n'a cessé de nous impressionner avec son talent qui voyage désormais par-delà nos frontières.

Après avoir touché un large public avec ses séries M'entends-tu? et Le temps des framboises, puis après avoir conquis les téléspectateurs autant que la critique avec son chef-d'oeuvre Empathie, qui a voyagé jusqu'en France où il a connu un succès épatant, la voilà qui fait un saut du côté du cinéma pour la première fois.

En effet, c'est à compter de cet été que s'amorcera le tournage de La portraitiste, une fiction d'époque qui permettra à la scénariste de faire équipe avec la réalisatrice Annie St-Pierre (Fermières, Le plein potentiel).

Dans le long métrage, on fera un retour à Montréal dans les années 60 pour faire la rencontre de Françoise, une femme qui mène une vie étouffante, dictée par son mari Germain et cautionnée par sa tante Agathe. Réceptionniste au commissariat de police où patrouille Gilles, son cousin adoré, elle est sollicitée à l’improviste pour dessiner le portrait-robot d’un agresseur. Cet événement ravivera sa passion pour le dessin et révèlera soudainement les contours de son don télépathique. L’intuition prophétique de Françoise la propulsera dans une enquête aux côtés du Sergent Stevenson, où des secrets familiaux trouveront un écho dans sa propre histoire. Portée par un amour naissant et la découverte de son don, Françoise comprendra que toutes les quêtes ramènent inexorablement à soi.

« Travailler avec Florence Longpré et Annie-St-Pierre, c’est véritablement avoir accès à une équipe de rêve. Florence apporte une intelligence émotionnelle et une sensibilité rare aux personnages, tandis que la vision cinématographique d’Annie donne au récit toute sa profondeur. Leur collaboration me donne une confiance absolue dans la capacité de cette histoire à toucher un très large public en profondeur », indique Roger Frappier de la compagnie de production Max Films.

Pour le moment, on ne connaît pas l'identité des artistes qui composeront la distribution. On sait toutefois que Florence Longpré y jouera un rôle.

C'est le distributeur h264 qui a acquis les droits du long métrage, avec l'intention claire de le faire voyager dans le monde. Parions qu'il y a là un futur succès international!

Le film entrera en tournage au printemps prochain, pour un lancement prévu en 2027.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir ce nouveau projet de Florence Longpré?

Pour ceux et celles qui s'inquiéteraient, sachez que l'autrice continue également son travail sur la deuxième saison d'Empathie, qui doit aussi voir le jour en 2027. On vous en parlait ici.