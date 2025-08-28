Voici quand vous pourrez voir la 2e saison d'Empathie

L'une des séries québécoises ayant connu le plus beau rayonnement médiatique cette année est sans contredit Empathie, un bouleversant récit écrit par Florence Longpré. Et pour cause, la teneur du propos, le jeu des acteurs et l'histoire soigneusement ficelée auront contribué à la renommée de l'émission, qui profitera d'ailleurs très bientôt d'une diffusion en sol européen. Les détails ici.

Ainsi, en vertu du succès et de l'attention générée par la première saison, il n'est pas étonnant que de nouveaux épisodes aient été annoncés un peu plus tôt cet été. Si aucune date de diffusion n'avait été dévoilée jusqu'à présent concernant cette seconde édition très attendue, nous sommes désormais fixés : c'est en 2027 que la 2e saison d'Empathie sera diffusée sur Crave. C'est en effet ce qui a été annoncé ce mercredi, lors du dévoilement de la programmation 2025-2026 de Crave et de Noovo.

Il nous faudra donc nous montrer très patients avant de découvrir la suite des aventures de la psychiatre Suzanne Bien-Aimé (Florence Longpré) et des patients de l'Institut Mont-Royal. Mais gageons que l'attente en vaudra la peine!

L'un des acteurs de la série, Benoît Brière, nous racontait ce printemps à quel point ce rôle l'avait marqué, et comment il s'y était pris pour interpréter Jacques Dallaire, un patient de l'Institut qui commence peu à peu à recouvrer la santé et la lucidité, avec l'aide de Suzanne. Il évoque au détour une rencontre marquante avec l'autrice de la série. C'est à lire dans cet article.

On nous annonce par ailleurs le retour du personnage de Benoît pour la seconde saison, qui mettra également en vedette les comédiens Geneviève Alarie, Denis Bernard, Josée Deschênes et Linda Malo. Rappelons au passage qu'Empathie a fracassé tous les records de la plateforme payante, en devenant la série originale Crave la plus performante au Canada.

La première saison peut être (re)visionnée en cliquant ici.