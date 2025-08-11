Accueil
Bonne nouvelle pour la série Empathie

On attend avec impatience la 2e saison.

Image de l'article Bonne nouvelle pour la série «Empathie »
Par Stéphanie Nolin

Alors que notre industrie de la télévision traverse une période difficile, l'une des manières d'assurer la pérennité de certains projets est de créer des associations entre diffuseurs. C'est maintenant le cas pour la série Empathie, dont la deuxième saison a été confirmée il y a déjà quelques mois.

En effet, on apprend que cette deuxième saison sera produite par Crave en partenariat avec Canal+.

Plus encore, la série créée par Florence Longpré et réalisée par Guillaume Lonergan sera diffusée en France à compter du 1er septembre, sous le label Création Originale CANAL+, à heure de grande écoute, permettant ainsi au public français de découvrir ce projet exceptionnel.

Il s'agit en outre d'une nouvelle marque de reconnaissance formidable pour cette série qui a récolté les éloges partout sur son passage, autant au sein des critiques que du public.

Empathie est la série originale Crave la plus performante depuis sa sortie au Canada, toutes langues confondues.

Pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir le résultat, on y fait un plongeon dans un institut psychiatrique, en suivant Suzanne, une ancienne criminologue surdouée devenue psychiatre. Ses méthodes non orthodoxes viendront tout bousculer.

Malheureusement, pour ceux et celles qui n'ont pas Crave, il faudra encore patienter avant de voir la série sur les ondes de Noovo, puisqu'elle ne figure pas à la programmation de l'automne.

