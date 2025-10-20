Transformation extrême pour le comédien Martin Dubreuil pour un projet original

Ce que nos artistes et artisans sont capables de réaliser, avec des budgets souvent restreints, est souvent épatant.

SPASM, le Festival de courts métrages insolites de Montréal, en fait la preuve en proposant sur ses réseaux sociaux des images d'une métamorphose du comédien Martin Dubreuil, qu'on a pu voir récemment dans STAT.

En effet, celui-ci s'est prêté au jeu, avec Bruno Gatien de Avatar FX, pour se métamorphoser en une créature fantastique, qui figurera dans le court métrage Winkie de Daniel Duranleau.

Le travail qui a été effectué a été documenté en photos. On peut comprendre que le travail de l'artiste, qui a transformé Martin Dubreuil, a dû prendre plusieurs heures de travail.

Voyez le résultat complètement bluffant dans la publication ci-dessous.

N'est-ce pas épatant?

Le Festival SPASM se déroulera du 22 octobre au 9 novembre. Les détails à ce sujet sont ici.