Accueil
Séries et télé
Publicité
Cinéma

Transformation extrême pour le comédien Martin Dubreuil pour un projet original

Il est tout à fait impossible de le reconnaître.

Image de l'article Transformation extrême pour le comédien Martin Dubreuil pour un projet original
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce que nos artistes et artisans sont capables de réaliser, avec des budgets souvent restreints, est souvent épatant.

SPASM, le Festival de courts métrages insolites de Montréal, en fait la preuve en proposant sur ses réseaux sociaux des images d'une métamorphose du comédien Martin Dubreuil, qu'on a pu voir récemment dans STAT.

En effet, celui-ci s'est prêté au jeu, avec Bruno Gatien de Avatar FX, pour se métamorphoser en une créature fantastique, qui figurera dans le court métrage Winkie de Daniel Duranleau.

Le travail qui a été effectué a été documenté en photos. On peut comprendre que le travail de l'artiste, qui a transformé Martin Dubreuil, a dû prendre plusieurs heures de travail.

Voyez le résultat complètement bluffant dans la publication ci-dessous.

N'est-ce pas épatant?

Le Festival SPASM se déroulera du 22 octobre au 9 novembre. Les détails à ce sujet sont ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Martin Dubreuil
Martin Dubreuil

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50