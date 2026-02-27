Accueil
Séries et télé
Publicité
Cinéma

Un premier rôle de fiction pour Mégan Brouillard

Un projet que nous avons très hâte de découvrir.

Image de l'article Un premier rôle de fiction pour Mégan Brouillard
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors qu'elle brille sur scène avec son premier one-woman-show intitulé Chiendent, on apprend que Mégan Brouillard a décroché son premier rôle de fiction au cinéma. En effet, elle fait partie de la distribution toute étoile du film québécois Sortie de zone, une production de Louis Morissette et Louis-Philippe Drolet pour KO24.

Dans ce film, on fera la rencontre d'Amélie, une femme qui est une habituée de la performance. VP Opérations de la compagnie de son père, mère de 2 enfants, Amélie est une dynamo. Comme beaucoup de femmes, Amélie a cependant négligé la place du plaisir dans sa vie. Elle sortira de sa zone de confort via un univers qui lui est inconnu : le hockey féminin de ligue de garage. Amélie retrouve ainsi le plaisir de jouer. La nouvelle place qu’Amélie accorde au plaisir dans sa vie ébranle son univers beaucoup plus qu’elle ne l’avait anticipé.

C'est Rachel Graton (voir sa photo ici), aussi réalisatrice, qui a décroché le rôle d'Amélie. C'est à ses côtés que Mégan Brouillard fera ses premiers pas dans le 7e art, dans un projet qui la rapproche dans sa passion avouée pour le hockey.

Évelyne Rompré, Éric Bruneau, Guy Nadon, Johanne Garneau, Charles-Aubey Houde, Joanie Martel, Kathleen Fortin, Brigitte Lafleur, Pascale Bussières, Catherine Brunet, Elkahna Talbi, Myriam Leblanc et Kim Despatis complètent la distribution.

Les premières scènes ont été tournées le 22 février dans la région de Charlevoix et le tournage se terminera le 12 avril dans les environs de Montréal, pour un total de 28 jours. Jean-François Léger, Rachel Graton et Louis Morissette ont coécrit le scénario.

Voyez la première image ci-dessous.

Avez-vous aussi hâte que nous de voir cette nouvelle proposition?

SORTIE DE ZONE, distribué par Les Films Opale et Entract Films, sortira en salle à l’hiver 2027.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a