Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Kim Despatis
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Kim Despatis
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (12)
Voir tout
Empathie
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Anna Loiselle
En cours
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Me Charlotte Cyr (2024-)
En cours
Nuit blanche II
2024
Comédienne
Jacinthe Leduc
Voir les films de Kim Despatis sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Voici quand arrivera Emily Bégin dans
Indéfendable
Wednesday, January 22, 2025 11:35 AM
Télé
La série
Les pays d'en haut
renaît pour une campagne publicitaire
Tuesday, April 16, 2024 9:20 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.3 - 25e42b55