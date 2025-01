Voici quand arrivera Emily Bégin dans Indéfendable

Rencontrée récemment sur le plateau de Star Académie, Emily Bégin nous confiait que son rôle dans Indéfendable allait être « très, très dur ». Nous vous invitons à lire ses confidences ici.

Elle incarnera Sophia Milot, une femme kidnappée alors qu'elle faisait son jogging. Les avocats constateront que celle-ci pourrait avoir développé le syndrome de Stockholm envers son ravisseur.

Aussi, rapidement dans l'enquête, l'intégrité de Sophia sera remise en doute par la sergente Gariépy (Geneviève Beaudet). Innocente victime ou manipulatrice tordue? C'est ce à quoi son procès tentera de répondre.

Kim (Julie Trépanier) représentera Sophia en cour, alors que Me Cyr (Kim Despatis) sera du côté de la couronne dans ce procès.

L'histoire de Sophia débutera le lundi 10 février dans Indéfendable.

Précisons aussi que, dans les prochaines semaines, on peut s'attendre à ce que la relation entre Kim et Maxime (Mathieu Baron) se complique et l'ordinateur de Léo (Sébastien Delorme) sera piraté. Mais avant tout cela, Léo représentera le Dr Coderre (Simon Beaulé-Bulman), dont plusieurs de ses patients sont décédés dans d'étranges circonstances. Voici ce qu'on sait sur cette cause.