La compagnie Miralis, leader dans la confection de cuisines haut de gamme et 100 % sur mesure, propose dès maintenant une campagne publicitaire réussie.

Dans celle-ci, on fait renaître la série Les pays d'en haut, alors qu'on renoue avec Sarah-Jeanne Labrosse et Kim Despatis, qui retrouvent respectivement leurs atours de Donalda et Donatienne.

Dans l'une des publicités, Donatienne vient rendre visite à sa bonne amie Donalda et constate, avec surprise, les changements qui ont été opérés dans la cuisine de celle-ci. La nouvelle cuisine de Donalda et Séraphin a pris un petit air de modernité.

« Séraphin a sorti ses cennes », s'exclame Donatienne, ce à quoi Donalda répond « il dit que c'est un investissement ».

Ajoutons à cela un réfrigérateur en inox et une friteuse à l'air et la pauvre Donatienne ne sait plus où donner de la tête!

Voyez le résultat, franchement amusant, dans la vidéo ci-dessous.

Voilà une belle campagne publicitaire signée Sid Lee.