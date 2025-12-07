Découvrez les plus beaux looks du Gala Québec Cinéma 2025

Ce dimanche soir se tenait la 27e édition du Gala Québec Cinéma sur les ondes de Noovo.

Les vedettes de l'industrie du 7e art ont foulé le tapis rouge vêtues de leurs plus belles tenues.

Parmi les célébrités qui se sont fait remarquer pour la qualité de leurs atours, on note Laurence Leboeuf, Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Karine Vanasse et la jeune Marguerite Laurence, qui a d'ailleurs remporté le prix de la « Meilleure interprétation féminine - Premier rôle » pour sa participation dans le film Mlle Bottine.

À noter que Phil Roy, animateur de la soirée, était très chic sur la scène, tout vêtu de noir. Voyez une photo au bas de l'article.

