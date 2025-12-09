Accueil
Séries et télé
Publicité
Cinéma

Le père connu de la jeune Marguerite Laurence réagit à la victoire de sa fille au Gala Québec Cinéma

Sa maman est aussi connue du grand public.

Gala Québec Cinéma
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche soir, la jeune comédienne Marguerite Laurence a gagné le prix de la « Meilleure interprétation féminine - Premier rôle » pour le film Mlle Bottine.

Sur scène, la petite actrice, très émue et décontenancée (on le serait à moins!), a remercié ses parents. « Merci à ma maman et à mon papa d'être toujours derrière moi. »

Le papa de la jeune femme, le réalisateur Dominique Laurence [photo ici], a simplement partagé l'annonce officielle de la victoire de sa fille sur Instagram en écrivant : « Ce petit ouragan 🤍🌪️ ».

Voyez sa publication au bas de l'article.

Il faut savoir que la maman de Marguerite est nulle autre que la chanteuse et autrice Stéphanie Lapointe [photos ici].

Sur scène, la fillette a aussi remercié sa covedette, Antoine Bertrand, de façon extrêmement touchante. « Tu sais, tu dis souvent que quand je suis entrée dans la salle d'audition, t'as tout de suite su que Simone c'était moi. Et bien, moi, dès que je suis sortie, j'ai tout de suite su que j'avais le goût de faire un film avec toi. »

Elle a ajouté : « André Melançon, il disait que les jeunes ont des choses importantes à dire et à apprendre aux adultes. Je suis jeune, donc, je me permets de vous dire ce soir qu'il faut continuer à faire des films avec des jeunes, pour les jeunes. Puis, amener les jeunes voir ces films-là, nos films québécois. »

Des paroles sages qui ont été applaudies chaudement par les spectateurs.

Vous pouvez revoir le Gala Québec cinéma 2025 sur Crave et Noovo.ca.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09