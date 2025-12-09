Le père connu de la jeune Marguerite Laurence réagit à la victoire de sa fille au Gala Québec Cinéma

Dimanche soir, la jeune comédienne Marguerite Laurence a gagné le prix de la « Meilleure interprétation féminine - Premier rôle » pour le film Mlle Bottine.

Sur scène, la petite actrice, très émue et décontenancée (on le serait à moins!), a remercié ses parents. « Merci à ma maman et à mon papa d'être toujours derrière moi. »

Le papa de la jeune femme, le réalisateur Dominique Laurence [photo ici], a simplement partagé l'annonce officielle de la victoire de sa fille sur Instagram en écrivant : « Ce petit ouragan 🤍🌪️ ».

Voyez sa publication au bas de l'article.

Il faut savoir que la maman de Marguerite est nulle autre que la chanteuse et autrice Stéphanie Lapointe [photos ici].

Sur scène, la fillette a aussi remercié sa covedette, Antoine Bertrand, de façon extrêmement touchante. « Tu sais, tu dis souvent que quand je suis entrée dans la salle d'audition, t'as tout de suite su que Simone c'était moi. Et bien, moi, dès que je suis sortie, j'ai tout de suite su que j'avais le goût de faire un film avec toi. »

Elle a ajouté : « André Melançon, il disait que les jeunes ont des choses importantes à dire et à apprendre aux adultes. Je suis jeune, donc, je me permets de vous dire ce soir qu'il faut continuer à faire des films avec des jeunes, pour les jeunes. Puis, amener les jeunes voir ces films-là, nos films québécois. »

Des paroles sages qui ont été applaudies chaudement par les spectateurs.

Vous pouvez revoir le Gala Québec cinéma 2025 sur Crave et Noovo.ca.