Raphaëlle Morissette, la plus jeune fille de Véro et Louis, fait le saut au cinéma

La jeune Raphaëlle Morissette (voir ses photos ici) marche dans les traces de ses parents depuis quelques années déjà, avec des présences sur scène.

Voilà qu'elle a décroché un nouveau contrat qui lui permettra de faire le saut au grand écran.

C'est sa fière maman, Véronique Cloutier, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux.

Elle écrit : « Mon bébé au cinéma. Un beau secret qu'on garde depuis presque deux ans »

Ainsi, elle tiendra un rôle d'importance dans le film Au revoir Pluton, dont voici le synopsis : Dans l’espace galactique, une charmante petite planète du nom de Pluton rêve d’intégrer le corps de ballet officiel du Système solaire. Avec l’aide de son meilleur ami astéroïde Cérès, et de son découvreur humain Clyde William Tombaugh, elle fera tout pour y arriver. Dans ce film jeunesse où les humains et les planètes partagent la vedette, le spectateur accompagnera Pluton dans sa quête de sens et de célébrité, jusqu’au moment où elle devra faire face à son destin.

Sarianne Cormier a écrit et réalisé le projet, qui sera distribué par La Maison 4 : 3.

Voyez la bande-annonce ici.

Au revoir Pluton prendra l'affiche le 27 mars prochain. Il sera présenté en grande première au 29e Festival international du film pour enfants de Montréal le mardi 3 mars 2026.

Notons que Louis Morissette aussi sera au cinéma en 2026, avec son nouveau film François.e, dans lequel il incarnera une transgenre. Le long métrage prendra l'affiche partout au Québec le 8 juillet prochain.