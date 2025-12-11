Vous pourrez bientôt voir Alexandre Pronovost, alias Mike chez Rona, au cinéma

Depuis l'été passé, le personnage de Mike chez RONA est devenu une icône de notre culture pop.

Son interprète, l'acteur Alexandre Pronovost, s'est même vu honoré d'une invitation à Tout le monde en parle la semaine dernière. D'ailleurs, la réception du public à son entrevue avec Guy A. Lepage a été très positive. Tous les détails ici. Impossible de résister à ce charpentier-menuisier devenu la coqueluche du Québec en quelques mois!

Voici qu'on apprend que le comédien sera de la distribution d'un des films les plus attendus de l'année 2026 : la comédie dramatique François.e. Dans ce long métrage réalisé par Jean-François Asselin, Louis Morissette incarne un scénariste de 50 ans en déclin professionnel qui coche cyniquement la case «transgenre» pour favoriser le financement de son dernier projet de série télé. Il devra donc se faire passer pour Françoise, une autrice qui amorce sa transition.

Alexandre Pronovost y interprètera Jérôme, l'ex de Sarah (Pascale Drevillon), une vraie écrivaine trans avec qui François devra s'allier pour remplir le mandat demandé.

Geneviève Schmidt, Robin Aubert, Rachel Graton et Irdens Exantus figureront également au générique du long métrage.

François.e prendra l'affiche dans les cinémas le 8 juillet 2026.