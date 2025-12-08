Un accueil de star pour cet invité coup de coeur de Tout le monde en parle

Nous avons eu droit à l'accueil le plus foudroyant de la saison à Tout le monde en parle dimanche, alors que Guy A. Lepage et MC Gilles accueillaient le seul et unique Mike chez Rona, ou plutôt le comédien qui l'incarne, Alexandre Pronovost (voir sa photo ici).

Dès son entrée en scène, le comédien a su séduire l'audience en studio comme à la maison, avec son sourire charmeur et son attitude chaleureuse. Une personnalité éminemment sympathique, qu'on espère voir davantage dans notre petit écran.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont déferlé :

« Il y a quelques années, un inconnu était le "Loser" de Plaisirs gastronomiques. Ce même acteur a maintenant un rôle important dans Stat. Je souhaite la même chose à Alexandre "Mike chez Rona". »

« L’agence de publicité a eu un coup de génie par la toune mais aussi en signant un inconnu. »

« Il est tellement charismatique, juste avec son sourire il embarque tout le monde! C’est pas juste la toune, c’est le gars aussi! Bravo Alex! »

« Cet homme est tellement sympathique, il est tellement brillant et rayonnant, et conscient de la chance qu’il a dans sa carrière, d’être entouré d’autres tables de petits miracles… Combien de Québécois peuvent se vanter d’avoir un jouet à son nom? Bravo t’es un champion »

« Coup de Pub au même niveau qu'Olivier Guimond et la 50 de Labatt dans l'temps. »

« Cette pub a été un vrai coup de génie! Je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps que Benoit Brière avec les pubs de Bell à l'époque! »

Avez les publicités de Rona, concocté par l'agence Sid Lee, Alexandre Pronovost a gravi les échelons de la popularité pour atteindre le statut de sensation en publicité au Québec, comme bien d'autres avant lui, qu'on pense seulement à Martin Matte avec Honda ou Benoît Brière avec Bell.

La différence réside toutefois dans le fait qu'Alexandre était très peu connu du public avant de s'illustrer dans ces publicités charmantes, inspirées de la chanson « My Sharona » parue en 1979, du groupe The Knack. On avait pu le voir dans des troisièmes rôles dans Portrait-robot, Mégantic et Alertes.

Cette présence à Tout le monde en parle marque un temps fort pour lui et annonce certainement son apparition, d'une manière ou d'une autre, dans les spéciaux de fin d'année de Radio-Canada. On pense définitivement que Mike chez Rona aura son sketch dans le Bye Bye. On entrevoit déjà très bien Stéphane Rousseau pour l'incarner.

D'ailleurs, Alexandre confirmait qu'une nouvelle publicité de Rona serait dévoilée pendant le Bye Bye, pour notre plus grand plaisir. Les publicités pendant cet événement de fin d'année sont aussi divertissantes que le programme principal et s'avèrent, année après année, des incontournables.

Chose certaine, le passage d'Alexandre Pronovost à Tout le monde en parle ne fait que confirmer le charisme foudroyant de ce comédien, qui mérite des rôles plus substantiels dans nos séries d'ici. On se le souhaite à tous!

L'entrevue est disponible en rattrapage juste ici.

Il s'agissait de la dernière de l'automne pour Tout le monde en parle, qui fera un retour cet hiver, à compter du 11 janvier avec un épisode spécial sur les meilleurs moments de 2025.