Karine Vanasse donne la réplique à un acteur reconnu à l'international pour son nouveau projet

Après nous avoir éblouis dans Avant le crash, la comédienne Karine Vanasse retourne au cinéma, dans un film du réalisateur québécois Alexandre Carrière, ce qui lui a donné l'occasion de donner la réplique à un acteur reconnu internationalement.

En effet, dans le long métrage Dr. Mason Miller, l'acteur britannique Simon Pegg et Karine Vanasse se donnent la réplique.

L'histoire va comme suit : Le Dr Mason Miller (Simon Pegg), sommité mondiale de l’effacement de la mémoire, séjourne dans un complexe de luxe lorsqu’une série de visions surréelles fissure sa réalité. En revivant un amour perdu, des cas moralement douteux et un traumatisme enfoui, il comprend peu à peu qu’il ne traite pas un patient… il est le patient.

Le tournage a été réalisé en partie au Québec, plus précisément à Montréal, avec une équipe québécoise, dont les producteurs Yves Simoneau et Alex Sliman. Cette expérience en sol québécois semble avoir été formidable pour la tête d'affiche du film Shaun of the Dead, qui en a parlé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, et relayée par Guilde canadienne des réalisateur⸱trices.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Il y dit [traduction libre de l'anglais] : « Le film que je viens de tourner a été fait principalement, sinon complètement, avec une équipe canadienne-française. Et ils ont fait du put*in de bon travail, absolument génial! Chaque personne était investie dans ce que nous faisions. Tu travailles dans le cinéma et c'est un travail. Tout le monde a un travail à faire. Parfois, tu n'en as rien à foutre du scénario, parce que tu es juste là pour t'assurer que les accessoires sont en place ou pour t'occuper des décors. Là, j'ai senti que nous travaillions tous vers un même but. C'était formidable! Alors que Dieu bénisse les Canadiens français, parce que je les aime! »

Il en a aussi profité pour prendre une photo en compagnie de la magnifique Karine Vanasse, image qu'il a ensuite partagée sur ses réseaux sociaux en écrivant : « Antigua et Montréal. De nouveaux BFFs, soleil, neige et un tournage mémorable. »

Voyez leur portrait ci-dessous.

De son côté, en réponse au commentaire d'un internaute sur l'une de ses publications, Karine Vanasse indiquait à propos de son nouveau partenaire de jeu : « Il est tout aussi formidable que je l’imaginais! »

Décidément, le charme québécois semble avoir opéré sur Simon Pegg. Nous avons très hâte de voir le résultat de cette collaboration internationale. La date de sortie du film n'a pas encore été annoncée, mais nous serons à l'affût.