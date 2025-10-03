Vous connaissez peut-être les parents de ces deux jeunes comédiens d’Antigang

Jeudi, dans Antigang, nous avons rencontré les enfants de Carolanne, jouée par Karine Gonthier-Hyndman, Justine et Romain.

Ceux-ci sont interprétés par deux jeunes acteurs, qui sont frère et soeur dans la vie, Anouk et Lohan Tanguay.

Nous avons pu voir la préadolescente dans plusieurs productions québécoises, notamment en tant que l'une des filles de Bianca Gervais dans Les Perles en 2002. Elle a aussi joué dans STAT et dans Sorcières.

Son frère, lui, est apparu dans Bellefleur, Sans rendez-vous et il a interprété une version enfant de Jacob Faubert dans la 2e saison de STAT.

Anouk et Lohan ont deux parents acteurs, que nous avons aussi pu voir régulièrement dans nos fictions. La maman, Marie-Joëlle Guindon [photo ici], a figuré au générique des séries Lac Noir et Contre-Offre, alors que leur père, Simon Tanguay [photo ici], a joué dans quelques productions, dont la plus marquante est Indéfendable.

Précisons que, jeudi, nous avons aussi vu le mari de Carolanne, David, pour la première fois. Celui-ci est interprété par Adrien Bletton [photo ici], dont la feuille de route comprend notamment Toute la vérité, Tout sur moi, L’Auberge du chien noir, Trauma et tout récemment, dans Empathie.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.