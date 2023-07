L'Auberge du chien noir

À sa mort, Georges Trudeau déshérite son fils aîné Philippe pour léguer son auberge bien-aimée à... son chien Caboose. Le chien ne pouvant bien sûr en assurer la gestion, d'habiles dispositions testamentaires font retomber cette tâche sur la tête de Marc, le deuxième fils. Ce dernier adore son métier d'horticulteur et ne veut rien savoir de celui d'aubergiste. Il doit pourtant s'y résigner s'il veut préserver le patrimoine familial pour que le troisième fils, Luc, qui n'a que 12 ans, puisse hériter de sa part à sa majorité. Heureusement, Marc peut compter sur l'appui du personnel de l'auberge : Nadia, la barmaid qui n'a pas froid aux yeux; Normand, un vieux rocker sur le retour qui sert d'homme à tout faire; Jeannette, la femme de chambre qui a depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite et qui ne reprend vie qu'au moment d'écouter son téléroman quotidien et Élaine, la deuxième femme de Georges qui s'occupe du service à la clientèle. Quant à Denis, le comptable, on ne sait pas trop à qui va son allégeance. Son tempérament le pousse à embarquer dans les combines plus ou moins malveillantes de Philippe, mais sa prudence lui conseille d'appuyer Marc. Pour l'instant, c'est lui le patron! Cette révolution dans la vie de Marc a bien sûr des répercussions sur Ariane et Laurent, ses deux enfants. Ces derniers l'appuieront chacun de leur façon dans la difficile transition entre la vie d'horticulteur et celle d'aubergiste.