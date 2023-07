Les procureurs de la Couronne vivent dans un monde où les enjeux sont naturellement élevés. Un monde où agressions sexuelles, meurtres et braquages de domicile font partie du quotidien. C’est un monde dangereux qui présente des défis immenses, à la fois brutaux et complexes. Mais loin d’en faire un constat accablant, Toute la vérité présente des hommes et des femmes de courage, qui ont des ressources pour y faire face: il y a Brigitte aux assises, une jeune procureure intelligente et passionnée, ainsi que Marc, son sympathique patron, avec qui elle se bat avec fougue, énergie et talent pour des causes qui lui tiennent à cœur. Dans l’équipe des procureurs, on retrouve aussi Maxime aux agressions sexuelles, Sylvain de l’équipe des préliminaires et Véronique, procureure aux causes spéciales et nouvelle maman qui revient au travail. Autour d’eux gravite également Dominique, patronne de l’équipe des préliminaires, habilement rebaptisée «Dominatrix» à son insu. Brigitte peut également compter sur le support de son amoureux Samuel, le seul problème étant que Samuel est de l’autre côté de la clôture.