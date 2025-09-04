Une grande nomination pour Marthe Laverdière

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé mercredi les finalistes de chacun des cinq nouveaux prix Gémeaux du public.

On découvre ainsi que Marthe Laverdière est en nomination dans la catégorie Découverte de l’année grâce à son émission Planter avec Marthe. Elle affrontera Sara Dufour (Zénith), Marie-Lyne Joncas (Dumas), Anglesh Major (STAT) ainsi que Pascale Renaud-Hébert (Veille sur moi).

En lice pour l'Émission coup de coeur de l’année, on retrouve Alertes, Dumas, En direct de l'univers, Indéfendable et STAT.

Voici les trois autres catégories :

Émission coup de coeur des 40 dernières années

Personnalité féminine de l'année

Personnalité masculine de l'année

Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction

La deuxième phase de vote est désormais ouverte. Vous pouvez donc voter pour vos émissions et personnalités préférées ici.