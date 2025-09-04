Une grande nomination pour Marthe Laverdière

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé mercredi les finalistes de chacun des cinq nouveaux prix Gémeaux du public.
On découvre ainsi que Marthe Laverdière est en nomination dans la catégorie Découverte de l’année grâce à son émission Planter avec Marthe. Elle affrontera Sara Dufour (Zénith), Marie-Lyne Joncas (Dumas), Anglesh Major (STAT) ainsi que Pascale Renaud-Hébert (Veille sur moi).
En lice pour l'Émission coup de coeur de l’année, on retrouve Alertes, Dumas, En direct de l'univers, Indéfendable et STAT.
Voici les trois autres catégories :
Émission coup de coeur des 40 dernières années
Personnalité féminine de l'année
Personnalité masculine de l'année
Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction
- Alexandre Aussant - Bonsoir bonsoir
- Alexandre Barrette - Tout le monde en parle
- Chantal Lamarre - Infoman
- Alex Perron - C'est juste de la TV
- Antoine Vézina - Le maître du jeu
La deuxième phase de vote est désormais ouverte. Vous pouvez donc voter pour vos émissions et personnalités préférées ici.