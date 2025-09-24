Les enfants de la télé : La production répond à une question que bien des gens se posent

Ce mercredi 24 septembre, André Robitaille et Mélanie Maynard recevaient les acteurs de la série Temps de chien.

Les enfants de la télé ont pris l'habitude d'organiser des retrouvailles sur des émissions cultes disparues de nos écrans, mais pour une série aussi récente, c'est moins coutume.

Ainsi, un internaute a posé cette question : « Pourquoi faire une émission spéciale sur une émission actuelle? Y'a tellement d’anciennes séries qui mériteraient une émission spéciale ».

La production a répondu ceci : « Bonjour, avez-vous une suggestion? L'émission spéciale nous permet surtout de rassembler des comédiens qu'on aime et de revisiter ensuite leurs carrières respectives avant Temps de chien. »

Les téléspectateurs ont ensuite pris la balle au bond et ont fait plusieurs propositions, qui, espère-t-on, seront considérées par l'équipe de l'émission.

Une personne propose même un retour sur la série Épidémie, qui avait été une prémonition troublante sur la pandémie, arrivée quelques semaines plus tard.

À noter qu'une émission spéciale des Enfants de la télé sur Lance et compte est prévue dans les prochaines semaines.