VRAK la vie

On nous plonge dans l’univers disjoncté, absurde et plein de rebondissements de Pierre et Phil, deux gars en fin de secondaire et amis à la vie à la mort… surtout s’il y a des niaiseries à faire! Leur seule et unique quête: terminer leur secondaire en ayant un maximum de fun avec tous leurs amis… et le plus souvent, aux dépens des profs et autres adultes!