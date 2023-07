Anne Fortier détient un doctorat en psychologie, doublé d'une spécialité en clinique criminelle. Elle exerce son métier comme contractuelle au SAS – la Section anti-sociopathes –, escouade d'enquête très spécialisée, chargée des dossiers criminels dont personne ne veut dans les escouades conventionnelles: tueurs en série, tueurs de masse, cas de violence familiale particulièrement délicats, kidnappeurs et terroristes. Distraite et parfois loufoque, Anne n'en demeure pas moins passionnée et dédiée à son travail. Mais elle est d'abord une personne solitaire, qui a volontairement choisi de vivre en marge des autres, pratiquement recluse, pour des raisons strictement personnelles, ce qui n'empêche pas son entourage de chercher à en savoir plus... (Résumé fourni par la production)