Les Intrépides

Demi-frère et demi-soeur, Tom et Julie, 12 ans, vivent six mois à Montréal et six mois à Paris. Au micro de leur radio clandestine, aménagée dans leur sous-sol, ils reçoivent les appels d'auditeurs en détresse, à l'insu de leurs parents. Ainsi, ils peuvent aussi bien porter secours à un livreur de dépanneur poursuivi par un bandit, que se lancer aux trousses de trafiquants d'oiseaux rares. Seul Tranh, un ami vietnamien de la famille, connaît leur double vie.