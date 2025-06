Kevin Houle pose avec ses deux filles actrices

Bien des familles de vedettes québécoises ont participé à l'ouverture officielle de La Ronde la semaine dernière.

Parmi elles, on retrouvait le clan Houle-Cervantes, que vous pouvez voir sur la photo au bas de l'article.

Les quatre membres de cette talentueuse famille sont acteurs. On a pu voir le papa, Kevin Houle, dans de nombreuses séries, dont Les honorables, Cerebrum, Alertes, Indéfendable, La candidate, et plus récemment L'indétectable, puis la maman, Eloisa Cervantes, dans Victor Lessard, Fragile, Avant le crash, STAT, Qui a poussé Mélodie? et Mea Culpa.

Leurs deux filles ont emprunté le même chemin que leurs parents et font aussi partie d'une agence d'artistes. On a pu voir l'aînée, Lila Sofia (11 ans), dans les séries Un lien familial et Discussions avec mes parents, puis dans le film Simple comme Sylvain.

De son côté, la cadette, Flora (9 ans), a joué aux côtés de son papa dans Kamikazes!, puis dans La Collecte. Si vous avez écouté cette série de Podz, vous vous souvenez certainement de cette petite fille adorable dans le deuxième épisode que le personnage principal retrouve seule à la maison avec son frère alors que sa mère fait la fête dans l'immeuble d'en face. Voyez une photo au bas de l'article.