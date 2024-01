L'histoire d'une rencontre improbable, celle de Dom et de Félix, de leur amitié terriblement singulière et tragique dans une petite ville de province. Leur mort mystérieuse créera une onde de choc dans leurs familles respectives, révélant au passage des secrets jusque-là jalousement protégés. Deux familles sont donc plongées dans le chagrin et une multitude de questionnements. Autour de Dom, le clan Couture comprend sa mère Cynthia, son oncle Patrick surnommé Bazou et sa femme Nancy, ainsi que Kim Bilodeau, une amie d’enfance qui est amoureuse de lui. Félix Bachand est issu du premier mariage de sa mère, Mireille Pépin-Lanthier. Le clan Lanthier comprend aussi le beau-père de Félix, Jean-Charles et son demi-frère Emmanuel. Félix a aussi une demi-sœur du côté de son père, Camille Bachand. Vérités et mensonges, présent et passé se côtoient, se confrontent dans une série de quiproquos, de méprises et de malentendus. Une histoire où le portrait intime rejoint le portrait social. Accident ou homicide? Quelque chose qu’on a voulu étouffer? À la fin de la série, présent et passé se rejoignent et tous les mystères sont éclaircis… et on prend la juste mesure de la fragilité de familles au sein desquelles personne n’est vraiment qui il prétend être. C’est l’humanité profonde et généreuse de personnages que tout semblait pourtant opposer qui se révèle, dans leur capacité résiliente à aimer et…à pardonner. (Fourni par la production)