Fugueuse la suite

Quatre ans ont passés depuis que Fanny a témoigné contre Damien. Même si aux yeux de ses parents et de ses proches Fanny a réussi à tourner la page, bien des fantômes la hantent encore. Quand quelques jeunes de la rue disparaissent mystérieusement, il suffira de quelques découvertes troublantes pour que le désir de venger la mort d'Ariane aveugle Fanny et lui fasse prendre de gros risques. Carlo, Damien et Natacha viendront brouiller les pistes et réveiller de vieilles blessures mal cicatrisées. Dans ce monde où l'exploitation sexuelle revêt mille visages, Daisie et Yohan, deux jeunes auxquels Fanny s'est attachée, risquent le pire. Mais comment sauver les autres quand on n'a pas encore réussi à se sauver soi-même?