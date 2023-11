Cette série populaire avec Ludivine Reding est maintenant sur Netflix dans plusieurs pays

On se souvient tous de Fugueuse, une série de Michelle Allen qui avait connu un succès monstre au Québec, après sa diffusion sur les ondes de TVA, de 2018 à 2020.

La série raconte l'histoire de Fanny (Ludivine Reding), une jeune fille de 16 ans qui vient d’une famille aimante, mais qui tombe sous l’emprise de Damien (Jean-François Ruel), un chanteur, un manipulateur et un proxénète, qui l’entraînera éventuellement dans un réseau de prostitution. Fugueuse, la suite, qui se déroule quatre ans plus tard, illustre les fantômes qui la hantent une fois sortie de son enfer. La distribution recensait aussi Claude Legault, Lynda Johnson, Danielle Proulx et Laurence Latreille, pour n’en nommer que quelques-uns.

Se méritant parfois des éloges, parfois des critiques, la production avait certainement réussi sa mission première : faire réagir et mettre les projecteurs sur une réalité trop peu abordée.

Dimanche, sur son compte Instagram, Ludivine, qui interprète maintenant un personnage dans la quotidienne STAT, partageait un carrousel de photos souvenirs de Fugueuse, avec un texte qui se lit comme suit :

« Y’a 6 ans déjà, @yesmccan et moi on tournait Fugueuse. Aujourd’hui, la série est sortie sur Netflix dans plusieurs pays en plus d’être dans le palmarès sur @netflixca. Ça me rend fière qu’une série québécoise voyage un peu, dans notre langue, et que le travail d’artisans d’ici soit reconnu 💙 »

Voyez la publication de la comédienne ci-dessous.

En effet, la première saison de Fugueuse est disponible sur Netflix depuis le 15 novembre. En quelques jours seulement, les épisodes se sont retrouvés dans le palmarès canadien. Un bel hommage au travail de toute cette équipe!