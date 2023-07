Fanny est une adolescente de 16 ans comme les autres. Elle rêve d’aventure et d’émancipation, adore la danse et vit une première histoire d’amour. Un beau jour, elle croise Natacha qui lui présente Damien. Plus âgé que Fanny, Damien est un chanteur qui semble très bien gagner sa vie; l’argent n’est jamais un problème et il gâte Fanny. Rapidement, elle devient amoureuse de lui et découvre en même temps un univers qui lui était jusque-là inconnu: celui des bars de danseuses et de la prostitution. Petit à petit, Fanny s’enfonce et fugue à répétition. Ses parents, Mylène et Laurent, son frère Mathias, sa sœur Anabel et sa grand-mère Manon seront happés par un tourbillon d’angoisses et d’inquiétude face à Fanny.