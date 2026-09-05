Voici les derniers invités de la saison de Bonsoir bonsoir

Signe majeur que l'été tire à sa fin? D'abord, nous avons dû faire nos adieux à Mélanie Maynard et son ensoleillé magazine Sucré Salé, ce vendredi. Puis, c'est la semaine prochaine qu'un autre rendez-vous chouchou quittera les ondes, juste à temps pour le retour des températures plus fraîches, le talk-show Bonsoir bonsoir.

On peut d'ailleurs dire que la production a mis le paquet pour une fin de saison digne de ce nom, alors que l'animateur Jean-Sébastien Girard recevra sur son plateau une belle brochette d'invitée, à commencer par ce jeudi, où il célébrera la rentrée de la chaîne ICI Télé. Pour l'occasion, plus de 25 invités fouleront le plateau, dans cette édition spéciale de deux heures. Pour nous révéler les contours de cette nouvelle saison télé, seront effectivement présents Suzanne Clément, Véronique Cloutier, Guy A. Lepage, Sylvie Léonard, France Beaudoin, François Bellefeuille, Pier-Luc Funk, Frédéric Pierre, Pascale Renaud-Hébert, Mani Soleymanlou, Antoine Gratton, Bryan Audet, Léane Labrèche-Dor, Éléonore Lagacé, Chloée Deblois, Patrick Emmanuel Abellard, Philippe Scrive, Geneviève Néron, Ryan Doucette, Dominique Pétin, Benoit Drouin-Germain, Isabel Richer, Emma Rankin, Katherine Levac, Mounia Zahzam, Roseline Filion, Jacinthe Taillon, André Robitaille, Jean-René Dufort, Azeb Wolde-Giorghis et Michelle Desrochers.

Les tournages de cette émission ont eu lieu le 31 août dernier et promettent de nous en mettre plein la vue pour les nouvelles émissions et les retours attendus de cette programmation de Radio-Canada.

Les autres épisodes de Bonsoir bonsoir diffusés la semaine prochaine ne sont pas en reste, alors que Jean-Sébastien aura le bonheur de recevoir en studio Élise Guilbault, Guy A. Lepage, Laurent Duvernay-Tardif et Mattis Savard-Verhoeven ce lundi 7 septembre, suivis de Claude Legault, Robert Robert, Marie-Chantal Perron, Serge Denoncourt et Sonia Vachon le mardi.

Il n'y aura cependant pas d'épisode ce mercredi 9 septembre, en raison d'une émission spéciale de deux heures axées sur les élections provinciales.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé.