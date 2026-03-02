Un nouveau visage connu rejoint Antigang lundi soir

Dans la bande-annonce de l'épisode de ce lundi d'Antigang (que vous pouvez voir au bas de l'article), on peut apercevoir un nouveau visage, celui du comédien Maxime Allard [photos ici].

Il interprètera un nouveau personnage, Jérôme Delveau, un ami de longue date de Tommy (Fabien Cloutier) qui travaille dans le port de Montréal. Il demandera un conseil à ce dernier alors qu'il est pressenti pour devenir délégué syndical.

Dans les images partagées par la production, on peut voir qu'il est attaqué par deux hommes cagoulés.

On a pu voir Maxime dans de nombreuses séries télé depuis Fortier, en 2002. Il a joué notamment dans Une grenade avec ça?, La galère, Yamaska, 19-2, Au secours de Béatrice, Mégantic, STAT, Alertes et Mea Culpa.

Dans ce même épisode, Denys Marchand (Sébastien Ricard) mettra de la pression sur Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) pour qu'il continue à lui fournir des informations privilégiées sur l’antigang. Zack rencontrera sa source, Laurence (Marie-Pier Labrecque) afin d'avoir l'heure juste sur sa suspension.

Aussi, Fanny (Léane Labrèche-Dor) sera vivement contrariée par un appel téléphonique. Elle demandera à Bénédicte (Catherine St-Laurent) de la retrouver pour lui faire part de ses frustrations. L'ancienne coiffeuse confrontera aussi son mari afin de savoir avec qui il a passé la nuit.

Les téléspectateurs ont une théorie on ne peut plus audacieuse pour la suite de cette histoire d'adultère. Lisez le tout ici.