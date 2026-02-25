Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Marie-Pier Labrecque
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Marie-Pier Labrecque
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (8)
Voir tout
Antigang
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Laurence Giroux (2026)
En cours
Alertes
2021 - Aujourd'hui
Comédienne
Christine Denis (2023)
En cours
Une affaire criminelle
2022
Comédienne
Évelyne Dorais
Voir les films de Marie-Pier Labrecque sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Dans quelles autres séries avez-vous vu Laurence Giroux, la taupe d'
Antigang
?
Wednesday, February 25, 2026 5:00 PM
Télé
Plusieurs nouveaux acteurs rejoignent la distribution d'
Alertes
Tuesday, July 18, 2023 11:46 AM
Télé
Toute la vie : Cette comédienne a obtenu le rôle de la nouvelle directrice de Marie-Labrecque
Monday, August 9, 2021 2:40 PM
Télé
Photos : Rencontrez les deux nouveaux policiers de District 31
Friday, September 25, 2020 10:33 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.1 - f75b9971