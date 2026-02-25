Dans quelles autres séries avez-vous vu Laurence Giroux, la taupe d'Antigang?

Cette semaine, les enquêteurs de l'Antigang ont interrogé la taupe Laurence Giroux. Celle-ci fournissait des informations illégalement à Charbonneau, croyant qu'il travaillait pour une firme privée. Elle a semblé ébranlée en apprenant que son amant s'était plutôt acoquiné avec un groupe criminalisé.

Si le visage de ladite Laurence vous dit quelque chose, ce n'est pas incongru, puis que Marie-Pier Labrecque roule sa bosse dans le monde artistique depuis de nombreuses années.

Si elle est surtout connue pour ses rôles au théâtre, elle a fait plusieurs apparitions marquantes au petit écran. On l'a d'abord vu dans le rôle d'une fugitive dans Victor Lessard, où elle a croisé Patrice Robitaille pour la première fois. Voyez une photo ci-dessous.