Dans quelles autres séries avez-vous vu Laurence Giroux, la taupe d'Antigang?

Ce n'est pas la première fois qu'elle partage l'écran avec Patrice Robitaille.

Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, les enquêteurs de l'Antigang ont interrogé la taupe Laurence Giroux. Celle-ci fournissait des informations illégalement à Charbonneau, croyant qu'il travaillait pour une firme privée. Elle a semblé ébranlée en apprenant que son amant s'était plutôt acoquiné avec un groupe criminalisé.

Si le visage de ladite Laurence vous dit quelque chose, ce n'est pas incongru, puis que Marie-Pier Labrecque roule sa bosse dans le monde artistique depuis de nombreuses années.

Si elle est surtout connue pour ses rôles au théâtre, elle a fait plusieurs apparitions marquantes au petit écran. On l'a d'abord vu dans le rôle d'une fugitive dans Victor Lessard, où elle a croisé Patrice Robitaille pour la première fois. Voyez une photo ci-dessous.

Elle est ensuite apparue dans Unité 9, puis dans la téléroman O'.

On a aussi pu la voir dans les productions de Fabienne Larouche, District 31 et Toute la vie.

Elle a ensuite enchaîné des rôles dans Une affaire criminelle, Les moments parfaits et Alertes, dans laquelle elle interprétait une mère qui revient auprès de sa fille aveugle après de nombreuses années d'absence.

Nous avons bien hâte de découvrir ce qui adviendra du personnage de Laurence Giroux dans Antigang. A-t-elle dit la vérité aux enquêteurs? Réussira-t-elle à garder son sang-froid face à Zack? Fera-t-elle un faux pas qui révèlera sa couverture? C'est à suivre!

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

