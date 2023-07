D'origine irlandaise, le clan O'Hara est tricoté serré. Rien ne peut le séparer et tout le réunit. Les O'Hara ont fait leur place dans le grand monde des affaires en étant propriétaires d'Agua, un empire québécois de l'eau embouteillée. Si pour le commun des mortels, l'eau c'est la vie, pour les O'Hara, l'eau c'est la vie et... l'argent. Mêlant business et famille, les frères et sœurs doivent jouer du coude pour s'assurer leur place au soleil.