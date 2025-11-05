On vous en dit plus sur la comédie romantique, bientôt à la télé, qui fera battre votre coeur

Ce mardi, les médias et photographes étaient conviés sur le plateau de tournage de la nouvelle série Annie & Joey, à l'Exporail, le Musée ferroviaire canadien.

Pour l'occasion, les comédiennes et comédiens de la série étaient rassemblés, à commencer par les têtes d'affiche, Romane Lefebvre et Félix-Antoine Duval, habillés en époque pour l'occasion. On a pu voir Romane précédemment dans Toute la vie et dans District 31 notamment. Pour sa part, Félix-Antoine Duval est bien connu du public, pour ses rôles dans Pour Sarah, L'Échappée, et plus récemment Doute raisonnable et Indéfendable.

Voyez les photos de notre visite de plateau ci-dessous.

Dans la série, lorsqu’Annie rencontre Joey, c’est le coup de foudre! Il est intrigué. Elle est spéciale. C’est d’ailleurs pour cacher sa singularité qu’Annie orchestre une magistrale opération de charme pour séduire Joey. Mais bientôt, il découvre que sa belle est neurodivergente. Autour d’eux, une famille et des amis se questionnent sur leur étrange amalgame. En se côtoyant malgré leur différence, Annie & Joey se transforment l’un et l’autre. Leur histoire d’amour atypique les fera grandir tout en provoquant dans leur entourage d’autres romances inattendues.

Dans nos photos ci-dessous, la scène que l’on voit est le « piège à charme » orchestré par Annie. Il s’agit du premier rendez-vous d’Annie et Joey, et pour l’occasion, Annie sort le grand jeu : elle demande l’aide de ses amis pour émerveiller Joey. Ça promet, non?

Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé, Chanel Mings, Jade Hassouné, Rose Adam, Bozidar Krčevinac, Rosalie Bonenfant, Marilyse Bourke et Thomas Derasp-Verge complètent de belle manière la distribution de ce projet. Plusieurs étaient présents lors de notre passage sur le plateau.

C'est l'autrice Julie Hivon (Nuit blanche) qui a imaginé cette histoire d'amour, qui fera battre notre coeur. Il nous semble que c'est l'antidote dont nous avons absolument besoin en ce moment, n'est-ce pas?

Le tournage d’Annie & Joey, qui se déroule dans le Grand Montréal, se poursuivra jusqu’à la mi-novembre. La diffusion de la série est quant à elle prévue au printemps 2026 à Séries Plus.