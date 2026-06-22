Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Romane Lefebvre
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Romane Lefebvre
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (4)
Voir tout
Annie & Joey
2026
Comédienne
Annie Carpentier
Toute la vie
2019 - 2022
Comédienne
Charlotte Marcoux (2020-2022)
District 31
2016 - 2022
Comédienne
Alice Gosselin (2019)
Voir les films de Romane Lefebvre sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Vous avez manqué la magnifique série
Annie & Joey
? Voici une bonne nouvelle
Monday, June 22, 2026 3:00 PM
Télé
Vous ne voulez pas manquer la finale réconfortante d'
Annie & Joey
Monday, May 25, 2026 3:55 PM
Télé
Les téléspectateurs sous le charme de cette série qui fait du bien
Wednesday, May 13, 2026 6:00 PM
Télé
Annie & Joey
: Une nouvelle comédie romantique qui laisse entrer la lumière
Thursday, March 26, 2026 3:00 PM
Télé
Découvrez la bande-annonce de la nouvelle série de l'autrice de
O'
et
L'Échappée
Tuesday, February 3, 2026 2:14 PM
Télé
On vous en dit plus sur la comédie romantique, bientôt à la télé, qui fera battre votre coeur
Wednesday, November 5, 2025 2:10 PM
Télé
Une nouvelle série romantique bientôt dans vos télés : Découvrez la distribution
Monday, September 8, 2025 2:15 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c