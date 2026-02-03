Accueil
Découvrez la bande-annonce de la nouvelle série de l'autrice de O' et L'Échappée

La neurodivergence au coeur d'une histoire d'amour.

Annie &amp; Joey
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La bande-annonce de la nouvelle série Annie & Joey vient d'être dévoilée. Vous pouvez la découvrir au bas de l'article.

Julie Hivon, qui nous a donné O', L'Échappée, Nuit Blanche et Alertes, signe cette comédie romantique pleine de charme.

L'histoire est la suivante : Lorsqu’Annie rencontre Joey, c’est le coup de foudre! Il est intrigué. Elle est spéciale. C’est d’ailleurs pour cacher sa singularité qu’Annie orchestre une magistrale opération de charme pour séduire Joey. Mais bientôt, il découvre que sa belle est neurodivergente. Autour d’eux, une famille et des amis se questionnent sur leur étrange amalgame. En se côtoyant malgré leur différence, Annie & Joey se transforment l’un et l’autre. Leur histoire d’amour atypique les fera grandir tout en provoquant dans leur entourage d’autres romances inattendues.

Romane Lefebvre incarne Annie, alors que. Félix-Antoine Duval personnifie Joey. Ils sont accompagnés à l'écran notamment par Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé, Chanel Mings et Thomas Derasp-Verge.

Ne manquez pas Annie & Joey les mercredis soirs à 22 h, dès le 8 avril sur Séries Plus.

Informations complémentaires

